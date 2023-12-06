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Rio Tinto Gine’deki Simandou demir cevheri projesine 6,2 milyar $ yatırım yapacak

Çarşamba, 06 Aralık 2023 11:56:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto Gine’de Çin merkezli Chalco Iron Ore Holdings ile ortaklaşa yürüttüğü Simandou demir cevheri projesine yaklaşık 6,2 milyar $ yatırım yapacağını açıkladı.

Projede üretimin 2025 yılında başlaması ve 30 ayda yıllık 60 milyon mt kapasiteye (Rio Tinto’nun payı 27 milyon mt) ulaşılması bekleniyor.

Rio Tinto Gine İcra Komitesi Başkanı Bold Baatar, “Simandou Rio Tinto’nun çelik sektörünü karbondan arındırmaya yönelik ürün portföyünü güçlendirecek önemli bir yüksek kalite demir cevheri kaynağı olmasının yanı sıra demir yolu ve liman altyapısı sayesinde ülkenin ekonomisine katkıda bulunacak,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Gine Batı Afrika Madencilik Yatırım Rio Tinto 

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