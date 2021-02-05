RINL işçileri şirketin özelleştirilmesine karşı çıkmak adına ortak platform oluşturdu

Cuma, 05 Şubat 2021 12:14:19 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtirya Ispat Nigam Limited (RINL) işçilerini temsil eden çeşitli sendikalar, Hindistan hükümetinin şirketi özelleştirme kararını protesto etmek adına tek bir çatı altında toplandı.

Bir sendikanın başkanı D Adirnarayanan, “Uzun zamandır korktuğumuz şey başımıza geldi. Şu anda bu karara karşı çıkıp hükümeti bundan vazgeçirmeye çalışmaktan başka seçeneğimiz yok,” şeklinde konuştu.

Sendika başkanları, RINL’ın son yıllarda biriken zararlarından doğrudan merkezi hükümetin sorumlu olduğunu ve şimdi de bunu şirketi özelleştirmek için bir bahane olarak kullandığını söyledi.

Başkanlar, devlete bağlı Steel Authority of India Limited ile özel çelik üreticileri Tata Steel, JSW Limited ve Jindal Steel and Power Limited gibi ülkedeki çoğu çelik tesisinin kendine ait madeni olduğunu ancak hükümetin RINL’a bir maden vermediğini belirtti.

Sendika başkanları, kendine ait madeni olan şirketlerin demir cevheri maliyeti 1.500 INR/mt seviyesindeyken, RINL demir cevherini 7.000 INR/mt seviyesinden temin ettiği için şirketin zararının giderek arttığını söyledi.

RINL, NMDC Limited’dan günde 20.000 mt demir cevheri almak zorunda ve şirketin yıllardır zarar etmesinin başlıca sebebi bu.