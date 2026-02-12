Kalyani Ispat SMS Group’a yüksek hızlı çubuk ve filmaşin haddehanesi siparişi verdi

Rungta Sons Ltd.’nin iştiraki Hindistanlı çelik üreticisi Kalyani Ispat Ltd. Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde bulunan Rajnandgaon tesisine yüksek hızlı çubuk ve filmaşin haddehanesi kurması için Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group ile anlaştı. SMS Group tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu projenin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

SMS Group’a göre yeni haddehanenin yıllık üretim kapasitesi 500.000 mt olacak. Tesiste 8-40 mm çapında inşaat demiri ve 5,5-20 mm çapında filmaşin üretilecek. Üretici yeni yatırımın özellikle Asya’da genişleyen altyapı ve inşaat pazarlarında artan inşaat çeliği talebine daha etkin yanıt verilmesini sağlayacağını belirtti.

SMS Group söz konusu haddehanenin çevre odaklı bir yaklaşımla tasarlandığını ifade etti. Tesis yapılandırmasının yeniden ısıtma fırınlarını ortadan kaldırdığı ve indüksiyon ısıtıcı teknolojisini içerdiği, bu sayede karbon emisyonlarının azaltıldığı ve enerji verimliliğinin artırıldığı belirtildi.

Tesis ayrıca SMS Group’un gelişmiş sürücü ve otomasyon teknolojisiyle donatılacak. SMS Group’un sağlayacağı teknoloji paketi dahilinde geliştirilen yazılım mimarisi, giriş bölümünden çubuk ve kangal bitirme hatlarına kadar sıralı hadde kontrolü sağlayacak.