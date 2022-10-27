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Rete Ferroviaria Italiana 200.00 mt’un üzerinde ray tedariki için 5 üreticiyle anlaştı

Perşembe, 27 Ekim 2022 14:06:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

FS Italiane Group’un bağlı kuruluşu İtalya merkezli demir yolu operatörü Rete Ferroviaria Italiana (RFI), beş çelik üreticisiyle 200.000 mt’dan fazla çelik ray için 1,1 milyar € değerinde tedarik sözleşmeleri imzaladığını açıkladı.

Sözleşmeler iki gruba ayrıldı ve 946 milyon € değerindeki ilk grup, JSW Steel Italy Piombino (236,7 milyon €), ArcelorMittal Poland (208,3 milyon €), Voestalpine Rail Technology (189,3 milyon $), Saarstahl Rail (170,4 milyon €) ve ArcelorMittal Espana’dan (142 milyon €) olmak üzere beş partiye bölündü. İkinci grup ise yine JSW Steel Italy tarafından tedarik edilecek.

RFI, rayları ülkenin toparlanma planının bir parçası olarak gerçekleştirilecek projelerde ve yılda yaklaşık 43.000 adet 108 metre uzunluğunda ray gerektiren bakım faaliyetlerinde kullanacak.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği 

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