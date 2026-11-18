İtalya çelik sektöründe üretim duruşları devam ediyor. AFV Beltrame ve Ori Martin dahil olmak üzere bazı İtalyan çelik üreticisinin son günlerde yaptığı açıklamaların ardından, yerel basında Acciaierie Venete ve Pittini Group'un da üretime ara vereceği bildirildi.

Haberlere göre Acciaierie Venete 9-13 Kasım haftasında Borgo Valsugana ve Sarezzo tesislerindeki ergitme faaliyetlerini birkaç günlüğüne durdurdu. Ayrıca şirketin, Borgo Valsugana tesisindeki yaklaşık 120 çalışan da dahil olmak üzere en az 400 çalışanını geçici olarak işten uzaklaştırma uygulaması kapsamına aldığı bildirildi. Bazı İtalyan basın kuruluşları, sendikalarla görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Bu çerçevede Fiom CGIL sendikasının Trentino şubesi Genel Sekreteri Manuela Terragnolo, üretim duruşlarının çelik üreticilerinin yüksek enerji maliyetlerine karşı hükümeti harekete geçmeye zorlamak amacıyla başvurduğu bir yöntem olabileceği ihtimalini göz ardı edemeyeceğini ifade etti.

Bununla birlikte SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere enerji maliyetleri şu anda İtalya çelik sektörü açısından son derece önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Bu koşullar altında İtalya'nın önde gelen çelik üreticilerinden Pittini Group da 30 Kasım-4 Aralık haftasında iki tesisinde üretime ara vereceğini açıkladı. Söz konusu tesislerden Siderpotenza yıllık 1 milyon mt, Acciaierie di Verona ise yıllık 1,1 milyon mt üretim kapasitesine sahip olup inşaat demiri ve filmaşin üretiyor. Şirket ayrıca henüz kesinleşmemekle birlikte Aralık ayında bir hafta daha üretime ara verilebileceğini belirtti.

Bu koşullar altında İtalya'nın yerel uzun mamul fiyatlarında yeni artışlar görülmesi muhtemel. Bununla birlikte zayıf talep nedeniyle alt sektörlerin söz konusu fiyat artışlarını karşılayıp karşılayamayacağı belirsizliğini koruyor.