Recycling Europe hurda kaçağı iddialarını reddederek veriye dayalı politika oluşturulması çağrısı yaptı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maroš Šefčovič’in “hurda kaçağını” önleyecek yeni bir ticaret önlemine ilişkin hazırlıkların başladığı ve önlemin 2026 yılının bahar aylarına kadar yürürlüğe girmesinin planlandığı yönündeki duyurusunun ardından eski adıyla Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu (EuRIC) olarak bilinen Recycling Europe açıklama yaptı. Organizasyon, Avrupa Birliği’nden hurda kaçağı olduğu yönündeki iddialara karşı çıktığını ve mevcut izleme verilerinin bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt göstermediğini ifade etti.

Hurda kaçağı iddiaları verilerle uyumlu değil

Recycling Europe’a göre potansiyel ticaret önlemlerinin pazar dinamiklerini değiştirme etkisi göz önünde bulundurulduğunda politika kararlarının siyasi söylemler yerine doğrulanmış verilere dayanması gerekiyor.

Organizasyon, büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra binlerce küçük ve orta ölçekli işletmeden oluşan geri dönüşüm sektörünün döngüsellik, karbonsuzlaşma, kaynak özerkliği ve malzeme güvenliği açısından yapısal bir rol üstlendiğini vurguladı.

AB’nin yeşil dönüşümü için kritik sektör

Recycling Europe, Šefčovič’in sektörün stratejik önemini kabul etmesini memnuniyetle karşıladı. AB’nin karbon azaltım hedeflerine ulaşabilmesi için istikrarlı yerel talep ve geri dönüştürülmüş malzeme fazlası için uygun satış kanallarıyla desteklenen güçlü bir geri dönüşüm sektörüne ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu koşullar sağlanmadan Avrupa’nın, emisyonları azaltmak ve kaynakları korumak için en etkili araçlarından birinin zayıflaması riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Veriye dayalı politika oluşturulmalı

Recycling Europe, yaklaşan istişare sürecine tam ve eşit şekilde katılacağını açıkladı. Gelecekteki tüm düzenlemelerin, sektörün bir kısmının diğer kısmın aleyhine avantaj elde etmesini önlemek için kanıta dayalı, orantılı ve değer zinciri boyunca dengeli olması gerektiğini yineledi.