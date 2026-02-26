Qarmet mangan madenciliğine başladı, 2028’e kadar üretimini dört kat artırmayı hedefliyor

Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, Western Karazhal yatağında mangan cevheri üretimine başlayarak mangan madenciliği segmentine giriş yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Atasu madeninde bulunan iki yer altı tünelinin 30 yıl sonra ilk kez birbirine bağlandığı ve bu sayede önceden manuel yöntemlerle erişilen alanlara ağır madencilik ekipmanlarının ulaşmasının mümkün hale geldiği ifade edildi. Söz konusu adımın operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırmasının ve büyük ölçekli madencilik faaliyetlerini mümkün kılmasının beklendiği dile getirildi.

2028’e kadar büyük üretim artışı planlanıyor

Qarmet, projenin madencilik kapasitesinde önemli bir artış sağlayacağını belirtti. Bununla birlikte mevcut yıllık 2,2 milyon mt seviyesindeki toplam cevher üretimini 2028 yılına kadar yıllık yaklaşık 9,5 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedeflediğini vurguladı.

Western Karazhal yatağında yaklaşık 349 milyon mt mangan cevheri rezervi bulunduğu ve bu yönüyle dünyanın bilinen en büyük rezervleri arasında yer aldığı ifade edildi. İlk aşamada mangan üretiminin, bu yılın sonuna kadar yaklaşık 500.000 mt seviyesine ulaşmasının ve uzun vadede ise yıllık 2,5 milyon mt seviyesine çıkarılmasının planlandığına dikkat çekildi.

Artan mangan talebi yatırımları destekliyor

Çelik üretiminde dayanım, mukavemet ve aşınma direncini artırmak amacıyla yaygın şekilde kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda küresel piyasada mangan cevherine yönelik talebin giderek arttığı belirtildi. Ayrıca inşaat, demir yolu ekipmanları, makine üretimi, kimya sanayi ve batarya teknolojilerinde de kullanıldığının altı çizildi.

Qarmet, daha önce erişilemeyen rezervlerin devreye alınmasının şirketin hammadde arz güvenliğini güçlendireceğini ve madencilik faaliyetlerini çeşitlendirmesine katkı sağlayacağını vurguladı.