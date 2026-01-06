 |  Giriş 
Hint MOIL Limited’in mangan cevheri üretimi 2025-2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde %4 arttı

Salı, 06 Ocak 2026 10:48:31 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı MOIL Limited, 2025-2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık bazda %3,7 artışla 477.000 mt mangan cevheri ürettiğini açıkladı. Bu, şirketin kuruluşundan bu yana kaydedilen en yüksek üçüncü çeyrek üretimi oldu.

Şirket, 2025-26 mali yılının ilk dokuz aylık döneminde (Nisan-Aralık) mangan cevheri üretiminin %6,8 artışla 1,42 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

MOIL, söz konusu performans artışını doğru planlama, operasyonel disiplindeki iyileşme, mekanizasyonun artırılması ve çalışanların istikrarlı çabalarına bağladı.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası 

