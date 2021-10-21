Primetals ve Midrex, Metalloinvest’e HBI tesisi kuracak

Perşembe, 21 Ekim 2021 16:32:35 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest’in Lebedinsky GOK’ta kurulmak üzere yeni bir sıcak briketlenmiş demir tesisi tedarik etmek için Primetals ve ABD merkezli Midrex Technologies, Inc. ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

Tesis, yılda 2,08 milyon mt sıcak briketlenmiş demir üretecek şekilde tasarlandı. En son tasarım özellikleriyle tesis, enerji tüketimi ile çevresel etkiyi azaltabilecek ve dünyanın en büyük sıcak briketlenmiş demir tesisi olacak. Anlaşma mühendislik, malzeme ve danışmanlık hizmetlerini içeriyor.

Tesisin inşaatına yapılan yatırımın 600 milyon $’ın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Proje yaklaşık 375 kişiye istihdam yaratacak. Tesisin 2025 yılının ilk yarısında devreye alınması planlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yıl Mart ayında USM ve Metalloinvest’in bağlı kuruluşu Mikhailovsky GOK tarafından ortaklaşa kurulan Rusya merkezli Mikhailovsky HBI, Rusya’da kurulmak üzere başka bir sıcak briketlenmiş demir tesisi tedarik etmek için Primetals ve Midrex ile anlaşma imzalamıştı. İki yeni tesis, USM ve Metalloinvest’in ortak sıcak briketlenmiş demir üretim kapasitesini yılda 4,6 milyon mt’dan 9 milyon mt’a çıkaracak.