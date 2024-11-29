POSCO’nun Pohang tesisinde bir yangın daha çıktı, maaş sorunları nedeniyle grev yapılabilir

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co.’nun (POSCO) Pohang tesisinde 10 Kasım’da çıkan yangının ardından şirket 24 Kasım tarihinde bir yangın daha yaşadı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket 10 Kasım’da çıkan yangının ardından üretimi durdurmuştu. Tesisin onarılmasına ve faaliyete devam etmesi planlanmasına rağmen ikinci yangın bu planları bozdu. Art arda çıkan yangınlar hem şirket içinde hem de yerel toplulukta endişelere yol açtı.

Bununla birlikte ikinci yangının yaşandığı gün, POSCO sendikanın taban ücrette %8,3 oranında zam ve her çalışanın aylık taban ücretinin %300’üne eşdeğer seviyede ikramiye talebini kabul etmeyince sendika, toplu eylemde bulunma yönünde oy birliğine vardı. Bu oylama, şirketin 56 yıllık tarihinde karşılaşacağı ilk grevle sonuçlanabilir.