 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > POSCO’nun...

POSCO’nun Pohang tesisinde bir yangın daha çıktı, maaş sorunları nedeniyle grev yapılabilir

Cuma, 29 Kasım 2024 11:42:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co.’nun (POSCO) Pohang tesisinde 10 Kasım’da çıkan yangının ardından şirket 24 Kasım tarihinde bir yangın daha yaşadı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket 10 Kasım’da çıkan yangının ardından üretimi durdurmuştu. Tesisin onarılmasına ve faaliyete devam etmesi planlanmasına rağmen ikinci yangın bu planları bozdu. Art arda çıkan yangınlar hem şirket içinde hem de yerel toplulukta endişelere yol açtı.

Bununla birlikte ikinci yangının yaşandığı gün, POSCO sendikanın taban ücrette %8,3 oranında zam ve her çalışanın aylık taban ücretinin %300’üne eşdeğer seviyede ikramiye talebini kabul etmeyince sendika, toplu eylemde bulunma yönünde oy birliğine vardı. Bu oylama, şirketin 56 yıllık tarihinde karşılaşacağı ilk grevle sonuçlanabilir.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 

Benzer Haber ve Analizler

POSCO 45 yıl sonra Pohang’daki filmaşin tesisini kapattı

20 Kas | Çelik Haberler

POSCO yangın sebebiyle Pohang tesisinde üretimini durdurdu

12 Kas | Çelik Haberler

POSCO’nun net kârı ve satış geliri üçüncü çeyrekte düştü

01 Kas | Çelik Haberler

POSCO Japonya çıkışlı hurda için verdiği karşı teklifleri yükseltti

17 Eki | Hurda ve Hammadde

Primetals, POSCO’nun Pohang’daki bazik oksijen fırınını yeniledi

30 Eyl | Çelik Haberler

POSCO ve Primetals HyREX endüstriyel deneme tesisi kuracak

23 Eyl | Çelik Haberler

POSCO’nun geliri ve ham çelik üretimi ikinci çeyrekte düştü

26 Tem | Çelik Haberler

SMS Group, POSCO’nun Pohang tesisinde yeni kok üretim kompleksini devreye aldı

18 Tem | Çelik Haberler

Vietnam hurda piyasasındaki kırılganlık sürüyor, Güney Kore piyasası ise halen zayıf

12 Tem | Hurda ve Hammadde

Güney Koreli POSCO Japonya çıkışlı hurda için karşı teklifini yükseltti

04 Tem | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis