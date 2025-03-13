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POSCO 3 No’lu FINEX fırınında onarım çalışmalarına başladı

Perşembe, 13 Mart 2025 12:28:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), yangın nedeniyle geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana askıda olan 3 No’lu FINEX fırınında onarım çalışmalarına başladı. Eylül ayına kadar sürmesi beklenen onarım çalışmalarında ekipmanlar da değiştirilecek.

Tipik bir yüksek fırının aksine FINEX fırını, sinterleme ve kok işlemleri olmadan toz hammadde kullanarak eritilmiş demir üretiyor. 3 No’lu FINEX fırını yıllık iki milyon mt eritilmiş demir üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 

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