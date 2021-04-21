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POSCO Odisha’da çelik tesisi inşa etmek için ortaklık kurma fikrine açık

Çarşamba, 21 Nisan 2021 11:08:09 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Odisha eyaletinde çelik tesisi inşa etmek için 12 milyar $ değerinde bir plan açıklayan Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, projede yerli veya uluslararası bir yatırımcıyla ortaklık oluşturma seçeneğine açık.

POSCO’nun söz konusu projeye yönelik planı, Hindistan Ticaret Odası ile Odisha hükümeti tarafından organize edilen ve Güney Kore’nin Hindistan büyükelçisinin katılımıyla gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında açıklandı.

Bir hükümet yetkilisi, projenin detayları henüz POSCO tarafından resmi olarak açıklanmamış olsa da, şirketin proje için başlıca Hint veya küresel çelik şirketlerinden biriyle ortaklık oluşturma fırsatlarını değerlendirdiğini söyledi.

ArcelorMittal ve Nippon Steel, Essar Steel’in mali açıdan zor durumdaki varlıklarını devralmak adına ArcelorMittal Nippon Steel Limited ortak girişimini oluşturmuş ve söz konusu varlıkları Tasfiye ve İflas Yasası altında bir çözüm planıyla devralmıştı.

Söz konusu yetkiliye göre, yeni bir çelik tesisi inşa etmek adına bir ortak girişim oluşturmak tüm ortaklar adına “daha zorlu” olsa da, Odisha hükümeti buna uygun arazi temin etmek ve eyaletteki madencilerle hammadde bağlantıları oluşturmak açısından destek sağlayacak.


Etiketler: POSCO  çelik üretimi  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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