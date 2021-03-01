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POSCO Andhra Pradesh’te entegre çelik tesisi inşa edebilir

Pazartesi, 01 Mart 2021 14:25:22 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyalet hükümeti, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’yu Krishnapatnam’da bir çelik tesisi inşa etmek üzere görüşmeye davet etti.

Bir hükümet yetkilisi, eyalet hükümeti özel sekreteri Karikal Valaven’in, söz konusu hükümet tarafından işletilecek bir projeye yatırım yapması adına görüşmek için POSCO Başkanı Sung Lee Chun’a resmi bir davet gönderdiğini söyledi.

Söz konusu davet, Hindistan hükümetinin yıllık 7,3 milyon mt çelik kapasiteli Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) şirketinin hisselerinin tamamını özel bir yatırımcıya satarak özelleştirilmeyi planladığını açıklamasına karşılık gönderildi.

RINL ve POSCO daha önceden, RINL’ın Vishakhapatnam’daki tesisinin arazisinde bir çelik tesisi inşa etmeye yönelik seçenekleri değerlendirmek üzere bir mutabakat anlaşması imzalamıştı.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  POSCO  |  benzer haberler »


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