Hindistan hükümeti NMDC’ye ait tesisin satışı için Aralık ayında teklif toplamaya başlayacak

Çarşamba, 21 Eylül 2022 11:18:40 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, devlete bağlı madenci NMDC Limited’e ait olan ve inşasında sona yaklaşılan 3 milyon mt kapasiteli çelik tesisi için bu yılın Aralık ayında teklif toplamaya başlayacak.

Kaynaklar, Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı ile Kamu Yatırımları ve Kamu Varlığı Yönetimi’nin söz konusu projenin satış sürecini başlattığını ve NMDC’den tasfiyesinin önümüzdeki iki aylık süre içesinde tamamlanacağı söyledi.

ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), JSW Steel Limited, POSCO ve Jindal Steel and Power Limited (JSPL) gibi yerel çelik devlerinin ihale sürecine katılacağı duyumu alınsa da bu bilgi teyit edilmedi.

Hükümetin Chhattisgarh’ta yer alan, inşasında sona yaklaşılan ve deneme üretimine hazır olan tesis için yaklaşık 2,66 milyar $ değerleme almayı beklediği söyleniyor.