Ponant Explorations yeni nesil gemilerinin inşasında ArcelorMittal’in düşük emisyonlu çeliğini kullanacak

Avustralya merkezli Ponant Explorations Group, emisyonu neredeyse sıfıra yakın kruvaziyer gemiler inşa etme planında önemli bir adım attığını ve gelecekteki filosunda ArcelorMittal’in XCarb® marka geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir kaynaklarla üretilmiş düşük emisyonlu çeliğini kullanmak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu. İş birliği, Ponant Explorations’ın emisyonu neredeyse sıfıra yakın ilk okyanus kruvaziyer gemisini inşa etmeyi ve sera gazı emisyonlarını %80’den fazla azaltmayı hedefleyen Swap2Zero programını destekliyor.

Anlaşma kapsamında tarafların, ArcelorMittal’in İspanya’daki Gijón tesisinde ürettiği XCarb® düşük emisyonlu kalın levhaların kullanımı konusunda iş birliği yapacağı ifade edildi. Uzun vadede gemi gövdelerinin tamamen XCarb® çelikle inşa edilmesinin hedeflendiğine dikkat çekildi. Öte yandan ArcelorMittal’in, Çevresel Ürün Beyanları ile desteklenen, çok çeşitli kalite ve ebatlarda XCarb® levha tedarik edebildiği vurgulandı.

Döngüsellik ve kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin geri dönüşümünün teşviki

Bununla birlikte Ponant Explorations Group’un, mümkün olan her yerde XCarb® çeliğin kullanımının benimsenmesini teşvik etmek için küresel tersane ağıyla birlikte çalışacağı ve daha düşük emisyonlu gemi inşasına geçişi destekleyeceği dile getirildi.

Gemi inşasına paralel olarak tarafların, döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda gemilerde kullanılan çeliğin kullanım ömrü sonunda geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini sağlayacak bir izlenebilirlik sisteminin geliştirilmesi opsiyonunu da araştıracağı paylaşıldı.