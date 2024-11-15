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Pomini Tenova, Baowu Steel’e otomatik CNC taşlama tezgâhları tedarik edecek

Cuma, 15 Kasım 2024 13:59:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Technit Group’a ait İtalya merkezli yardımcı ekipman üreticisi Pomini Tenova, Çinli çelik üreticisi Baowu Steel’in yeni soğuk haddehaneleri için otomatik CNC taşlama tezgâhları sipariş ettiğini duyurdu.

İmzalanan ilk anlaşma kapsamında Pomini Tenova, Baowu Steel’in silisli çelik üretimine yönelik iki yeni soğuk haddehanesinde dört otomatik CNC taşlama tezgâhı kuracak. Diğer anlaşma kapsamında da söz konusu üreticinin silisli çelik üretimine yönelik yeni soğuk haddehanesinin merdane tesisinde iki otomatik CNC taşlama tezgâhı inşa edilecek.

Söz konusu ekipmanların insan müdahalesi gerektirmeyeceği ve Baowu Steel’in verimliliğini, güvenliğini ve kalitesini artırmanın yanı sıra maliyetlerini azaltacağı ifade edildi.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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