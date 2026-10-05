Polonyalı JSW satış gelirlerindeki artışla 2026'nın ikinci çeyreğinde net zararını azalttı

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket, zorlu piyasa koşulları ve düşük koklaşabilir taş kömürü fiyatları nedeniyle 2026 yılının ikinci çeyreğinde 427,5 milyon PLN (109,7 milyon $) net zarar kaydetti. JSW'nin net zararı, satış gelirlerindeki artış sayesinde ilk çeyrekte kaydedilen 615,9 milyon PLN seviyesindeki net zarara kıyasla azaldı. JSW'nin satış gelirleri bu yılın ilk çeyreğine kıyasla %7,1 artarak yaklaşık 2,3 milyar PLN (590,2 milyon $) seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK'ü 51,8 milyon PLN (13,3 milyon $) olarak kaydedildi.

JSW, 2026 yılının ilk yarısını 1,04 milyar PLN (266,9 milyon $) net zararla tamamlarken, söz konusu rakam geçen yılın aynı döneminde kaydedilen seviyenin yarısından daha az oldu. Zarara rağmen ilk yarı sonuçları, finansal durumu istikrara kavuşturmayı ve JSW Group'un faaliyetlerindeki verimliliği kalıcı olarak artırmayı amaçlayan yeniden yapılandırma önlemlerinin ilk etkilerini gösterdi. Şirketin satış gelirleri %5,8 düşüşle 4,3 milyar PLN'nin (1,10 milyar $) üzerinde gerçekleşti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde şirketin kömür üretimi ilk çeyreğe benzer şekilde 3,2 milyon mt'un üzerinde yer aldı. Aynı dönemde kok üretimi %10,9 düşüşle 700.000 mt'un altına geriledi. Bununla birlikte bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hem kömür hem de kok üretimi arttı. Kömür üretimi %4,2 artışla 6,5 milyon mt'a, kok üretimi ise %1,1 artışla 1,4 milyon mt'a yükseldi.

Şirketin dış piyasalardaki müşterilere yönelik kömür satışları bu yılın ikinci çeyreğinde 2,05 milyon mt'un üzerinde gerçekleşerek 2026 yılının ilk üç ayına kıyasla %8,7 arttı. Söz konusu dönemde kok satışları ise %10,7 düşüşle yaklaşık 700.000 mt seviyesinde yer aldı.