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Polonya merkezli JSW’nin net zararı ilk yarıda arttı

Cuma, 04 Ekim 2024 14:51:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, 2023 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 787 milyon PLN net kâra kıyasla 6,05 milyar PLN (1,55 milyon $) net zarar açıklarken toplam satış geliri yıllık %33,3 düşerek 2,76 milyar PLN (705,72 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yarısında JSW, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2,05 milyar PLN net kâra kıyasla 6,06 milyar PLN (1,55 milyar $) net zarar bildirirken toplam satış geliri yıllık %92,8 düşerek 6,18 milyar PLN (1,58 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan yılın ilk altı ayında şirketin koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık %10,4 düşüşle 6 milyon mt ve kok üretimi yıllık bazda değişmeyerek 1,6 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Metalürjik Kok Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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