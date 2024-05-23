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Polonya merkezli JSW birinci çeyrekte net zarar kaydetti

Perşembe, 23 Mayıs 2024 12:31:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, 2023 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 1,27 milyar PLN net kâra kıyasla 9,7 milyon PLN (2,46 milyon $) net zarar açıklarken toplam satış geliri kok satışlarındaki sert artışın desteğiyle çeyreklik bazda %2,3 yükselerek 3,4 milyar PLN (862,96 milyon $) seviyesinde yer aldı. Ayrıca JSW’nin AVFÖK’ü birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %23,9 düşerek 532,1 milyon PLN (135 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk üç ayında şirketin kömür üretimi çeyreklik bazda %7,5 düşüşle 3,1 milyon mt ve kok üretimi çeyreklik bazda %5,1 düşüşle 800.000 mt seviyelerinin üzerinde yer aldı. Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Borynia ve Pniówek madenlerinde meydana gelen kazalar ve jeolojik olaylar, söz konusu çeyrekte kömür üretiminde düşüşe yol açtı.

JSW SA Yönetim Kurulu Başkanı Ryszard Janta, “Kârlılığımızı artırmaya ve mali durumumuzu istikrara kavuşturmaya yönelik planlamalar yapıyoruz. Tüm segmentlerimizde maliyetlerimizi iyileştirmemiz ve üretim verimliliğimizi artırmamız gerekiyor. Madencilik faaliyetlerimizdeki önceliğimiz, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan ve son çeyreklerde üretimimizi ciddi anlamda olumsuz etkileyen olayların ve felaketlerin etkisini tersine çevirmek,” açıklamasını yaptı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere JSW, 5 Nisan tarihinde Budryk kömür madeninde meydana gelen yangın nedeniyle fors majör ilan ettiğini açıklamıştı. Ayrıca olayın bu yıl 400.000 mt’luk üretim kaybına neden olabileceği tahmin ediliyordu. 


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Metalürjik Kok Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Madencilik Üretim Mali Sonuçlar 

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