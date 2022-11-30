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Polonya merkezli JSW’nin satış gelirleri düşen fiyatlar nedeniyle üçüncü çeyrekte geriledi

Çarşamba, 30 Kasım 2022 10:48:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW) bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket piyasa koşullarının zorlaşmasına rağmen 2,15 milyar PLN (476,1 milyon $) net kâr elde ederken, şirketin AVFÖK’ü 2,91 milyar PLN (644,43 milyon $) oldu. Üçüncü çeyrekte şirketin satış gelirleri koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatlarının düşmesi nedeniyle çeyreklik bazda %13,8 düşüşle 5,15 milyar PLN (1,14 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında JSW’nin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 62,76 milyon PLN net zarara kıyasla 6,36 milyar PLN (1,4 milyar $) olurken, AVFÖK’ü 8,73 milyar PLN (1,93 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte JSW’nin kömür üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %0,8 artışla 3,43 milyon mt, kok üretimi ise çeyreklik bazda %11,9 düşüşle 800.000 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin kömür satışları ikinci çeyreğe kıyasla %2,5 düşüşle 3,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Madencilik Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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