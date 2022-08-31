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Polonya merkezli JSW’nin satış gelirleri artan fiyatlar sayesinde ilk yarıda yükseldi

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 10:36:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW) bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket çeyreklik bazda %27,3 artışla 2,36 milyar PLN (500,6 milyon $) net kâr elde ederken, şirketin AVFÖK’ü çeyreklik bazda %49,5 artışla 3,88 milyar PLN (823,23 milyon $) oldu. İkinci çeyrekte şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %21 artışla 5,97 milyar PLN (1,26 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

İlk yarıda JSW’nin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 330,5 milyon PLN net zarara kıyasla 4,2 milyar PLN (891,09 milyon $) olurken, satış gelirleri artan koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatları sayesinde yıllık %161,3 artışla 10,9 milyar PLN (2,3 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 255,9 milyon PLN’ye kıyasla 5,82 milyar PLN (1,2 milyar $) olurken, AVFÖK marjı %6,1’den %53,4’e yükseldi.

İkinci çeyrekte JSW’nin kömür üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %9,7 düşüşle 3,4 milyon mt, kok üretimi ise 880.000 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin kömür satışları birinci çeyreğe kıyasla %11,7 düşüşle 3,58 milyon mt olurken, kok satışları çeyreklik bazda %12 düşüşle 820.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında şirketin kömür üretimi yıllık %4,8 artışla 7,17 milyon mt olurken, kok üretimi yıllık %4,3 düşüşle 1,76 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Madencilik Mali Sonuçlar 

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