Polonya merkezli JSW artan maliyetler nedeniyle üçüncü çeyrekte net zarar kaydetti

Pazartesi, 27 Kasım 2023 10:21:00 (GMT+3) | İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW) bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket artan maliyetler ve azalan gelir nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2,15 milyar PLN net kâra kıyasla 1,2 milyar PLN (301,30 milyon $) net zarar elde ederken, yılın ilk dokuz ayında şirket geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 6,39 milyar PLN net kâra kıyasla 845,3 milyon PLN (212,24 milyon $) net kâr bildirdi. Üçüncü çeyrekte şirketin satış geliri koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatlarının düşmesi nedeniyle çeyreklik bazda %17,8 düşüşle 3,4 milyar PLN’ye (853,64 milyon $) geriledi.

Ocak-Eylül döneminde şirketin AVFÖK’ü 3,85 milyar PLN (966,63 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte JSW’nin kömür üretimi 2,8 milyon mt seviyesindeki koklaşabilir taş kömürü üretimi dahil olmak üzere 3,43 milyon mt olurken, şirketin kok üretimi 900.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde şirketin dış pazarlara kömür satışları ikinci çeyreğe kıyasla %6,2 artışla 2,1 milyon mt, kok satışları ise çeyreklik bazda %8,8 düşüşle 800.000 mt oldu. Üçüncü çeyrekte koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla sırasıyla %20,7 ve %20 düşüş gösterdi.