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JSW kömür madeninde çıkan yangın sebebiyle fors majör ilan etti, üretim etkilenecek

Çarşamba, 21 Mayıs 2025 15:03:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), 7 Mayıs tarihinde Budryk kömür madeninde çıkan yangın sebebiyle fors majör ilan etti.

Olayın bu yıl yaklaşık 345.000 mt’luk üretim kaybına yol açmasının öngörüldüğü ancak mali sonuçlar üzerindeki etkisine yönelik şimdilik tahminde bulunulamadığı öğrenildi.

Bu yılın Ocak sonunda Knurów-Szczygłowice kömür madeninde çıkan yangınla birlikte JSW’nin yıllık kömür üretim tahmini 14,5 milyon mt’dan 12 milyon mt seviyesine çekildi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Madencilik 

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