Jastrzebska Spolka Weglowa atık metandan düşük maliyetli hidrojen üretecek

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), madenlerinde metan emisyonlarını azaltmak ve atık metanı hidrojene dönüştürmek amacıyla METH2GEN adını verdiği bir Ar-Ge projesi başlattığını duyurdu. 25,6 milyon € bütçeli projenin 20 milyon €’dan fazlasını JSW karşılarken, Avrupa Birliği'nden de finansal destek alınıyor.

METH2GEN, özellikle JSW’nin Budryk madeninde metan yakalama verimliliğini artırmak için yönlü sondaj yöntemini kullanacak ve uzunayak tahliye verimliliğini yaklaşık %70’e çıkaracak. Şirkete göre bu teknoloji maden güvenliğini artırmakla kalmayıp aynı zamanda maliyetleri düşürecek ve metan emisyonlarını azaltacak.

Projenin ikinci aşamasında buhar metan reformasyon (SMR) teknolojisini kullanan hidrojen üretim tesisi inşa edilecek. Tesis, fazla metanı hidrojene dönüştürecek ve ortaya çıkan karbondioksiti yakalayarak yangın önleme amacıyla kullanılacak. Sondaj kulelerinin satın alınması ve hidrojen tesisi ile yönlü sondaj kuyularına yönelik sahaların seçilmesi dahil olmak üzere projenin hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Bu yöntemle üretilen hidrojenin, elektroliz yoluyla üretilen hidrojene kıyasla çok daha uygun maliyetli olması bekleniyor. Polonya ve küresel piyasada karbonsuzlaşma teknolojilerine yönelik talep giderek artıyor.

METH2GEN, JSW tarafından yürütülen ve toplam değeri 63,8 milyon €’yu aşan AB destekli dört büyük metan yönetim projesinden biri olarak öne çıkıyor. Bu girişimler, karbon ayak izinin %73’ünü oluşturan metan emisyonlarını azaltmayı amaçlayan JSW’nin çevre stratejisinin merkezinde yer alıyor. Metanın, karbondioksitten 28 kat daha güçlü bir sera gazı olduğu biliniyor.