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Polonyalı çelik üreticileri kamu alım yönetmeliğinin sıkılaştırılmasını talep ediyor

Perşembe, 06 Mart 2025 15:18:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonyalı çelik tedarikçileri ve servis merkezleri Ferrum, Alchemia, Stalprofil, Izostal, Proma ve Metalurji Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Başbakanı Donald Tusk’a gönderilen bir bildiride, yerel ve Avrupalı sektör oyuncularını desteklemek ve AB dışı ülkelerden ucuz ithalat artışını kontrol altına almak için kamu alım yönetmeliğinde daha sıkı düzenlemelere gidilmesi talep edildi.

Bildiriye göre Polonya ve Avrupa çelik sektörleri, jeopolitik ve küresel ekonomik değişiklikler nedeniyle son yılların en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Bu krizden etkilenen Polonyalı şirketlerin karşılaştığı sıkıntılar, genellikle üretim kapasitelerini sınırlamalarına veya tamamen faaliyetlerini durdurmalarına yol açıyor. Dolayısıyla istihdam da azalıyor.

Bildiride, kamuya ait işletmelerin ve kamusal fonlarla finanse edilen projelerin malzeme alımlarını yerel ve Avrupalı tedarikçilerinden yapması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle, gaz boru hatları gibi kritik altyapı projeleri için ihtiyaç duyulan çelik ürünlerinin genellikle Çin, Hindistan veya Türkiye’den en düşük fiyatlarla ithal edildiğine dikkat çekilen bildiride, bu durumun altyapının bütünlüğünü tehlikeye attığını ve düşük maliyetli ithalatın, gaz ve enerji ağları için gerekli olan katı kalite ile güvenlik standartlarını karşılamayabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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