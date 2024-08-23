Polonya merkezli JSW ülkedeki nükleer santral inşaatını destekleyecek

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), ülkede nükleer enerji santralleri inşa etmek için ihtiyaç duyulacak çelik üretimine yönelik koklaşabilir taş kömürü ve kok tedariki yapmaya hazır olduğunu belirtti.

JSW, “Şirketimiz nükleer santral inşaatı için tedarik zinciri modelinin yapılandırılmasında rol almaya hazır. Polonya hükümeti ve ülkedeki nükleer santrallerinin inşasında yer alan müteahhitler ile iş birliği yapacağız,” dedi.

Şirket, aynı zamanda madencilik segmentinin planlanan uzun vadeli dönüşümünün bir unsuru olan Polonya'daki enerji sektörünün dönüşüm sürecine aktif olarak katılmayı planlıyor.