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Peabody Energy, Queensland kömür madeninden ilk sevkiyatını gerçekleştirdi

Perşembe, 19 Aralık 2024 14:09:13 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli kömür madencisi Peabody Energy, Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Bowen Havzası’nda yer alan Centurion madeninden ilk kömür sevkiyatını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kargonun Dalrymple Bay kömür terminaline teslim edildiği ve ardından Asya’daki bir müşteriye sevk edilmek üzere gemiye yüklendiği ifade edildi. Öte yandan yüksek kok dayanımı ve saflığı sayesinde Peabody’nin kömürünün talep gördüğü, söz konusu niteliklerin çelik üretiminde verimlilik ile karbonsuzlaşma açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Bununla birlikte rezervleri yaklaşık 140 milyon mt ve birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üretim kapasitesi yıllık 4,7 milyon mt seviyesinde yer alan Centurion madeninin kullanım ömrünün en az 25 yıl olacağı öğrenildi. Ayrıca şirketin karbonsuzlaşma çalışmalarını desteklemek amacıyla madende 5 MW’lik elektrik santrali kuracağı da bildirildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Peabody, İngiltere merkezli madenci Anglo American’ın Avustralya’da bulunan Moranbah North, Capcoal, Aquila ve Grevesnor kömür madenlerini devraldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin hemen akabinde Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), şirketin Queensland’in en büyük kömür üreticilerinden biri olacağını söylemişti.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

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