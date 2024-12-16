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Metinvest güvenlik endişesi sebebiyle kömür üretimine kısmen ara verdi

Pazartesi, 16 Aralık 2024 11:30:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, Donetsk bölgesindeki çatışmaların yoğunlaşması sebebiyle kömür üretimini kısmen durdurduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, şirketin son dönemde bombardımanın ve aktif çatışmaların artması sebebiyle yerel kömür üretim hacminin yarısını oluşturan Pishchane sahasındaki faaliyetlerini askıya aldığı ifade edildi. Öte yandan diğer tesislerdeki faaliyetlerin şimdilik devam edeceği ancak Metinvest’in bu tesislere yönelik nihai kararını yaşanacak gelişmelere göre vereceği dile getirildi.

Ayrıca şirketin Pishchane sahasının askıya alınmasının faaliyetleri üzerindeki etkisini değerlendirdiği de bildirildi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Ukrayna BDT Madencilik Üretim Metinvest 

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