Avustralyalı Coronado yakında Mammoth yer altı kömür madeninde üretime başlayacak

Avustralyalı merkezli yüksek kalite metalürjik kömür üreticisi Coronado Global Resources, Curragh madencilik tesisinde yer alan Mammoth yer altı kömür madeninde faaliyetlere başlamak için gerekli tüm yasal izinleri aldığını duyurdu. Ayrıca şirket, ilk kez yer altı madenciliğinde faaliyet göstereceğini bildirdi.

Queensland eyaletindeki Bowen Havzası’nda yer alan Mammoth’ta üretim faaliyetleri 19 Aralık tarihinde başlayacak ve söz konusu maden, Curragh tesisini destekleyecek. Bununla birlikte madenin üretim kapasitesi, tam kapasiteyle faaliyet göstermeye başladığında yıllık 1,5-2 milyon mt seviyesine çıkacak. Böylelikle Coronado, kömür üretimini artıracak ve maliyetlerini azaltacak.