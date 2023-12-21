Polonya merkezli JSW Pniówek madenindeki yangın nedeniyle fors majör ilan etti

Perşembe, 21 Aralık 2023 10:08:25 (GMT+3) | İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW) 6 Aralık tarihinde Pniówek madeninde meydana gelen yangın nedeniyle fors majör ilan ettiğini açıkladı.

Şirket olayın 2024 yılında 350.000 mt’luk üretim kaybına neden olabileceğini tahmin ediyor.

Yangını söndürmek için yürütülen çalışmalar 20 Aralık tarihinde sona erdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2022 yılının Mayıs ayında da şirket madenlerinde art arda yaşanan iki kazanın ardından fors majör ilan etmişti.