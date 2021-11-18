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Polonya merkezli JSW 2021 yılı kömür üretim tahminini düşürdü

Perşembe, 18 Kasım 2021 11:22:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), 2021 yılı için kömür üretim tahminini revize ettiğini açıkladı.

Şirket, önceki tahmininde kaydedilen yaklaşık 16 milyon mt’a kıyasla kömür üretiminin 2021 yılında 13,8 milyon mt olmasını bekliyor.

Kömür üretimi tahminlerindeki değişiklik, JSW’nin işletme modelinin, koklaşabilir taş kömürü üretiminin payını artırmaya ve kömür madenciliğinde daha düşük maden damarlarına inmeye doğru kademeli olarak geçişinden kaynaklandı.

Öte yandan, şirket, bu tahmin değişikliğinin ortaklarıyla olan uzun vadeli sözleşmelerini aksatmayacağını belirtti. Ayrıca JSW, bu yıl alınan kararların gerçekleştirilmesinin, önümüzdeki yıllarda kömür üretiminin 14 milyon mt’un üzerinde bir seviyede tutulmasını, koklaşabilir taş kömürünün kalitesinin ve toplam kömür üretimindeki payının artmasını sağlayacağını ifade etti.


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü  madencilik  hammaddeler  Polonya  üretim  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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