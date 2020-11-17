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Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları Eylül ayında %7,6 arttı

Salı, 17 Kasım 2020 09:45:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Merkez Bankası’nın (BCRP) belirttiğine göre, Eylül ayında Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları, Ağustos ayında kaydedilen 101,7$/mt FOB’a kıyasla %33,4 düşüşle 67,7$/mt FOB seviyesine ulaştı. Söz konusu fiyatlar, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 62,9$/mt FOB’a kıyasla ise %7,6 artış gösterdi.

Peru Eylül ayında neredeyse hiç demir cevheri ihraç etmedi ve 100.000 mt seviyesine ulaşamadı.

Peru’nun Eylül ayı için belirtilen ihracat fiyatları, muhtemelen marjinal ve açıklanmamış satışlar için geçerliydi.


Etiketler: hammaddeler  Güney Amerika  Peru  demir cevheri  |  benzer haberler »


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