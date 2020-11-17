Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları Eylül ayında %7,6 arttı

Salı, 17 Kasım 2020 09:45:56 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Merkez Bankası’nın (BCRP) belirttiğine göre, Eylül ayında Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları, Ağustos ayında kaydedilen 101,7$/mt FOB’a kıyasla %33,4 düşüşle 67,7$/mt FOB seviyesine ulaştı. Söz konusu fiyatlar, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 62,9$/mt FOB’a kıyasla ise %7,6 artış gösterdi.

Peru Eylül ayında neredeyse hiç demir cevheri ihraç etmedi ve 100.000 mt seviyesine ulaşamadı.

Peru’nun Eylül ayı için belirtilen ihracat fiyatları, muhtemelen marjinal ve açıklanmamış satışlar için geçerliydi.