Shougang Hierro Peru satışlarını düşürmek zorunda kalacak

Perulu demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru, San Nicolas terminalindeki gemi yükleyici ekipmanı kullanılamaz hale geldiği için demir cevheri sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı.

Shougang’a göre ekipmanın tamir edilmesi 4 ila 5 ayı bulacak ve üretici bu süre içinde satışlarını ya durduracak ya da önemli miktarda azaltacak.

Çin sermayesi ile kurulmuş olan Shougang üretiminin büyük bir kısmını Çin’e sevk ediyor.

Analistler Çin’de demir cevheri fiyatlarında görülen sert artışı bu gelişmeye bağladı. Üretici aylık yaklaşık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip olsa da bu tonaj Avustralya ve Brezilya’daki üretim tonajlarına kıyasla çok daha az.