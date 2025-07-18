Shougang Hierro Peru’nun gemi yükleyici ekipmanı planlanandan önce yeniden devreye alındı

Perulu demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru (SHP), 5 Mayıs’ta kullanılamaz hale geldiğini belirttiği San Nicolas terminalinde bulanan gemi yükleyici ekipmanın planlanandan iki ay önce yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Onarım sürecinin dört ila beş ay sürmesi bekleniyordu ancak operasyonlar 5 Temmuz’da yeniden başladı ve ekipman tam kapasiteyle çalışır duruma geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre onarım sürecine Peru Ulusal Liman Otoritesi (APN) ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı da destek verdi. Bu destekler operasyonların öne çekilmesinde etkili oldu.

Çin sermayesi kontrolündeki SHP’nin aylık yaklaşık 2 milyon mt olarak tahmin edilen üretiminin büyük bir kısmı Çin’e ihraç ediliyor.