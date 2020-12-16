Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları Ekim ayında %43,4 arttı

Çarşamba, 16 Aralık 2020 10:01:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Merkez Bankası’nın (BCRP) belirttiğine göre, Ekim ayında Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları, Eylül ayında kaydedilen 98,4$/mt FOB’a kıyasla %12 düşüşle 86,6$/mt FOB seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyatlar, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 60,4$/mt FOB’a kıyasla ise %43,4 artış gösterdi.

Ekim ayında Peru’nun demir cevheri ihracatı, ihracat fiyatının aylık bazda düşmesine rağmen, geçen yılın Ekim ayında kaydedilen 1,4 milyon mt ve Eylül ayında kaydedilen 1,1 milyon mt’a kıyasla artarak 1,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında Peru’nun demir cevheri ihracat hacmi neredeyse Covid-19 öncesi seviyelere ulaştı. Bu yıl şu ana kadar Peru’nun en yüksek ihracat hacmi seviyeleri, Ocak ayında 1,7 milyon mt ve Mart ayında 2 milyon mt olmak üzere birinci çeyrekte kaydedilmişti.