﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları Ekim ayında %43,4 arttı

Çarşamba, 16 Aralık 2020 10:01:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Merkez Bankası’nın (BCRP) belirttiğine göre, Ekim ayında Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları, Eylül ayında kaydedilen 98,4$/mt FOB’a kıyasla %12 düşüşle 86,6$/mt FOB seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyatlar, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 60,4$/mt FOB’a kıyasla ise %43,4 artış gösterdi.

Ekim ayında Peru’nun demir cevheri ihracatı, ihracat fiyatının aylık bazda düşmesine rağmen, geçen yılın Ekim ayında kaydedilen 1,4 milyon mt ve Eylül ayında kaydedilen 1,1 milyon mt’a kıyasla artarak 1,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında Peru’nun demir cevheri ihracat hacmi neredeyse Covid-19 öncesi seviyelere ulaştı. Bu yıl şu ana kadar Peru’nun en yüksek ihracat hacmi seviyeleri, Ocak ayında 1,7 milyon mt ve Mart ayında 2 milyon mt olmak üzere birinci çeyrekte kaydedilmişti.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Güney Amerika  ticaret  Peru  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

16  Ara

Vale en son yaptığı demir cevheri sevkiyatlarını eski gemilerle taşıdı
10  Ara

Peru’nun demir cevheri üretimi Ekim ayında %23,7 arttı
09  Ara

Vale demir cevheri bloğundaki barajlarında acil bakım çalışması yapabilecek
02  Ara

MMX, Corumbá demir cevheri madenini satacak
20  Kas

Peru’nun demir cevheri üretimi Eylül ayında %35,9 arttı