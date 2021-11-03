Perulu Aceros Arequipa’nın net kârı üçüncü çeyrekte arttı

Çarşamba, 03 Kasım 2021 09:23:06 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru’nun en büyük çelik üreticilerinden Aceros Arequipa tarafından yapılan açıklamada, şirketin net kârının yıllık %195,2 artışla 245,1 milyon PEN (61,1 milyon $), net satış gelirlerinin ise çeyreklik bazda %23 ve yıllık %72 artarak 1,38 milyar PEN (344,8 milyon $) seviyelerinde yer aldığı belirtildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin AVFÖK’ü yıllık %167,6 artışla 364 milyon PEN (90,8 milyon $) olurken, AVFÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen %16,9’a kıyasla %26,4 oldu.

Aceros Arequipa, çelik satış fiyatları ile çelik satış hacmindeki artışın, satış gelirlerinin yükselmesine katkı sağladığını bildirdi.

1$ = 4,01 PEN (2 Kasım)