﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Perulu Aceros Arequipa’nın net kârı üçüncü çeyrekte arttı

Çarşamba, 03 Kasım 2021 09:23:06 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru’nun en büyük çelik üreticilerinden Aceros Arequipa tarafından yapılan açıklamada, şirketin net kârının yıllık %195,2 artışla 245,1 milyon PEN (61,1 milyon $), net satış gelirlerinin ise çeyreklik bazda %23 ve yıllık %72 artarak 1,38 milyar PEN (344,8 milyon $) seviyelerinde yer aldığı belirtildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin AVFÖK’ü yıllık %167,6 artışla 364 milyon PEN (90,8 milyon $) olurken, AVFÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen %16,9’a kıyasla %26,4 oldu.

Aceros Arequipa, çelik satış fiyatları ile çelik satış hacmindeki artışın, satış gelirlerinin yükselmesine katkı sağladığını bildirdi.

1$ = 4,01 PEN (2 Kasım)


Etiketler: mali sonuçlar  Güney Amerika  çelik üretimi  Peru  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

01 Kas

Usiminas’ın net kârı üçüncü çeyrekte artış gösterdi
28 Eki

Gerdau’nun net kârı üçüncü çeyrekte 1 milyar $’a çıktı
25 Eki

Brezilyalı AVB bu yıl içerisinde satış gelirlerinin artmasını bekliyor
13 Eki

Peru’dan dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları Ağustos ayında da düştü
07 Eki

Peru’nun inşaat demiri satış hacmi Temmuz ayında %24,5 arttı