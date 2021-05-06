Aceros Arequipa’nın net kârı ilk çeyrekte arttı

Perşembe, 06 Mayıs 2021 09:29:18 (GMT+3) | Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Aceros Arequipa, bu yılın ilk çeyreğinde net kârının yıllık %402,5 artışla 196 milyon PEN (51,1 milyon $) olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, söz konusu dönemde şirketin net satış gelirlerinin yıllık %95,2 artışla 1,08 milyar PEN (283,1 milyon $) olduğu belirtilirken, brüt kâr marjının ise, 2020 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen %17,8’e kıyasla %30,4’e çıktığı eklendi.

Ayrıca, aynı dönemde şirketin brüt kârı yıllık %232,3 artışla 329 milyon PEN (85,9 milyon $) seviyesine çıktı. AVFÖK’ü ise yıllık %223,2 artışla 278 milyon PEN (72,6 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

1$ = 3,83 PEN (5 Mayıs)