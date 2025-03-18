Özyaşar Tel iç ve dış piyasalardan yeni sipariş aldı

Tel üreticisi Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş., yeni siparişler aldığını duyurdu.

1,9 milyon $’lık ilk siparişin Özyaşar Tel’in yurt içinde faaliyet gösteren bir müşterisinden geldiği belirtildi. Bununla birlikte bağlı kuruluşu Çokyaşar Tel Örme ve Dokuma Tel Galvanizleme Çivi San. Tic. A.Ş.’nin de yurt dışında faaliyet gösteren müşterilerinden birinden 529.000€ tutarında sipariş aldığı paylaşıldı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Çokyaşar Tel, sektördeki konumunu güçlendirmek amacıyla Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni galvanizleme hattı kurmak üzere yaklaşık 2 milyon € yatırım yapacak.