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Çokyaşar Tel yeni galvanizleme hattıyla kapasitesini iki katına çıkaracak

Pazartesi, 17 Mart 2025 10:38:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.’nin açıklamasına göre şirketin %51 oranında bağlı kuruluşu Çokyaşar Tel, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir galvanizleme hattı kurmak üzere yaklaşık 2 milyon € yatırım yapacak. Yatırımın 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Yıllık yaklaşık 51.000 mt üretim kapasitesine sahip olması beklenen hatla şirketin mevcut kapasitesi iki kat artarak yıllık yaklaşık 100.000 mt’a yükselecek.

Açıklamaya göre Özyaşar Tel ve bağlı kuruluşları sektördeki konumlarını güçlendirme, üretim kapasitelerini artırma ve yeni pazarlara açılma hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdürecek.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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