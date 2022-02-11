OYAK Maden Metalürji Grubu’nun satış gelirleri ve net kârı 2021’de yükseldi

Cuma, 11 Şubat 2022 10:15:54 (GMT+3) | İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu, 2021 yılında net kârının önceki yıl kaydedilen 3,51 milyar TL’ye kıyasla 16,07 milyar TL seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin satış geliri bir önceki yıl kaydedilene kıyasla %112,8 artarak 68,23 milyar TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2020 yılında kaydedilen 5,57 milyar TL’ye kıyasla 24,87 milyar TL seviyesine yükseldi.

Faaliyet sonuçlarına göre, yılın tamamında OYAK Maden Metalürji Grubu’nun toplam ham çelik üretimi yıllık %6 artışla 9,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinde yapılan ham çelik üretimi yıllık %8 düşüşle 3,3 milyon mt, İskenderun tesisinde yapılan ham çelik üretimi ise yıllık %16 artışla 5,6 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin yassı çelik üretimi yıllık %3,4 artışla 7,51 milyon mt olurken, uzun çelik üretimi yıllık %13,6 düşüşle 857.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %1,2 düşüşle 7,4 milyon mt, uzun çelik satış hacmi ise yıllık bazda %15,9 düşüşle 846.000 mt seviyesinde yer aldı.

OYAK Maden Metalürji Grubu, 2021 yılında 1,6 milyon mt’u yassı çelik, 17.000 mt’u uzun çelik olmak üzere toplam 1,61 milyon mt ihracat yaparken, bu ihracat toplam satışların %19’unu oluşturdu. Şirket, yassı ürünlerde 38, uzun ürünlerde ise 10 ülkeye ihracat yaptı.