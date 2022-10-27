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OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı ve satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

Perşembe, 27 Ekim 2022 10:38:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

OYAK Maden Metalürji Grubu bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket bu yılın ilk dokuz ayında net kârının önceki yıl kaydedilen 11,26 milyar TL’ye kıyasla 15,43 milyar TL seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin satış geliri bir önceki yıl aynı dönemde kaydedilene kıyasla %133,4 artarak 100,53 milyar TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2021 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 15,6 milyar TL’ye kıyasla 23,32 milyar TL seviyesine yükseldi.

Faaliyet sonuçlarına göre Ocak-Eylül döneminde OYAK Maden Metalürji Grubu’nun toplam ham çelik üretimi yıllık %11,8 düşüşle 6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinde yapılan ham çelik üretimi yıllık %9,5 düşüşle 2,32 milyon mt, İskenderun tesisinde yapılan ham çelik üretimi ise yıllık %13,2 düşüşle 3,68 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde şirketin yassı çelik üretimi yıllık %3,5 düşüşle 5,49 milyon mt olurken, uzun çelik üretimi yıllık %9,9 artışla 617.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %6,2 düşüşle 5,19 milyon mt, uzun çelik satış hacmi ise yıllık bazda %13 artışla 623.000 mt seviyesinde yer aldı.

OYAK Maden Metalürji Grubu Ocak-Eylül döneminde 812.000 mt’u yassı çelik, 63.000 mt’u uzun çelik olmak üzere toplam 875.000 mt ihracat yaparken, bu ihracat toplam satışların %15’ini oluşturdu. Şirket, yassı ürünlerde 25, uzun ürünlerde ise 11 ülkeye ihracat yaptı.


Etiketler: Ham Çelik Uzun Ürünler Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Oyak Maden Metalürji 

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