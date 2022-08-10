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OYAK Maden Metalürji Grubu’nun kârı ve satış gelirleri ilk yarıda arttı

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 10:04:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

OYAK Maden Metalürji Grubu, bu yılın ilk yarısında net kârının önceki yıl kaydedilen 6,05 milyar TL’ye kıyasla 12,75 milyar TL seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin satış geliri bir önceki yıl aynı dönemde kaydedilene kıyasla %157,3 artarak 63,8 milyar TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2021 yılının ilk yarısında kaydedilen 8,61 milyar TL’ye kıyasla 18,9 milyar TL seviyesine yükseldi.

Faaliyet sonuçlarına göre yılın ilk yarısında OYAK Maden Metalürji Grubu’nun toplam ham çelik üretimi yıllık %8,7 düşüşle 4,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinde yapılan ham çelik üretimi yıllık %11,5 düşüşle 1,49 milyon mt, İskenderun tesisinde yapılan ham çelik üretimi ise yıllık %7,1 düşüşle 2,61 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin yassı çelik üretimi yıllık %1,2 artışla 3,78 milyon mt olurken, uzun çelik üretimi yıllık %18,5 artışla 479.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %4,3 düşüşle 3,48 milyon mt, uzun çelik satış hacmi ise yıllık bazda %20,7 artışla 459.000 mt seviyesinde yer aldı.

OYAK Maden Metalürji Grubu, yılın ilk yarısında, 527.000 mt’u yassı çelik, 36.000 mt’u uzun çelik olmak üzere toplam 563.000 mt ihracat yaparken, bu ihracat toplam satışların %14’ünü oluşturdu. Şirket, yassı ürünlerde 34, uzun ürünlerde ise 7 ülkeye ihracat yaptı.


Etiketler: Ham Çelik Uzun Ürünler Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Oyak Maden Metalürji 

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