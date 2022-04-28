OYAK Maden Metalürji Grubu’nun satış gelirleri birinci çeyrekte %179,1 arttı

Perşembe, 28 Nisan 2022 11:28:07 (GMT+3) | İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu bu yılın birinci çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin net kârı önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 2,71 milyar TL’ye kıyasla 5,83 milyar TL seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin satış geliri yıllık %179,1 artarak 29,2 milyar TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 3,47 milyar TL’ye kıyasla 8,87 milyar TL seviyesine yükseldi.

Faaliyet sonuçlarına göre, yılın birinci çeyreğinde OYAK Maden Metalürji Grubu’nun toplam ham çelik üretimi yıllık %14 düşüşle 1,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinde yapılan ham çelik üretimi yıllık %26 düşüşle 654.000 mt, İskenderun tesisinde yapılan ham çelik üretimi ise yıllık %6 düşüşle 1,33 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde şirketin yassı çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 1,80 milyon mt olurken, uzun çelik üretimi yıllık %32,2 artışla 275.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %4,5 düşüşle 1,72 milyon mt, uzun çelik satış hacmi ise yıllık bazda %25,8 artışla 258.000 mt seviyesinde yer aldı.

OYAK Maden Metalürji Grubu, birinci çeyrekte 292.000 mt’u yassı çelik, 34.000 mt’u uzun çelik olmak üzere toplam 326.000 mt ihracat yaparken, bu ihracat toplam satışların %16’sını oluşturdu. Şirket, yassı ürünlerde 30, uzun ürünlerde ise 6 ülkeye ihracat yaptı.