Outokumpu sevkiyatlarının siyasi grev sebebiyle birinci çeyrekte azalmasını bekliyor

Çarşamba, 13 Mart 2024 14:26:24 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli Outokumpu bu yılın birinci çeyreğine yönelik tahminlerini açıkladı.

Şirket, Finlandiya hükümetine yönelik başlatılan siyasi grev sebebiyle söz konusu döneme ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Outokumpu, grev sebebiyle 11-25 Mart tarihleri arasındaki iki haftalık süre zarfında paslanmaz çelik ile ferrokrom faaliyetlerine çoğunlukla ara vereceğini ve Tornio limanını kapatacağını belirtti. Ayrıca şirketin diğer ülkelerdeki üretim tesislerinin malzeme akışında yaşanacak aksamalara bağlı olarak grevden dolaylı yoldan etkilenmesinin beklendiği ifade edildi. Bununla birlikte paslanmaz çelik teslimatlarının azalmasının ve geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen seviyede yer almasının öngörüldüğü aktarıldı.

Öte yandan şirket, düzenlenmiş AVFÖK’ünün dördüncü çeyreğe kıyasla değişmeyeceğini veya düşeceğini de tahmin ediyor.