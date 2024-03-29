Outokumpu AVFÖK’ünün birinci çeyrekte daha da düşmesini bekliyor

Cuma, 29 Mart 2024 12:31:31 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, Finlandiya hükümetine yönelik başlatılan siyasi grevin 7 Nisan tarihine kadar devam edecek olması sebebiyle bu yılın birinci çeyreğine yönelik düzenlenmiş AVFÖK tahminini revize etti.

Böylelikle şirket, düzenlenmiş AVFÖK’ünün dört haftalık grev sebebiyle yaklaşık 80 milyon € düşmesini beklediğini belirtti. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Outokumpu, grev başladığından bu yana paslanmaz çelik ile ferrokrom faaliyetlerine çoğunlukla ara verdiğini ve Tornio limanını kapalı tuttuğunu ifade etmişti. Ayrıca diğer ülkelerdeki üretim tesislerinin malzeme akışında yaşanan aksamalara bağlı olarak grevden dolaylı yoldan etkilendiğini de aktarmıştı.

Outokumpu’dan Niklas Wass, “Grev esnasında makinelerin, çalışanların ve çevrenin güvenliğini sağlamak için faaliyetlerimizi minimum düzeyde tutmamız gerekiyor. Grevin devam etmesi faaliyetlerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz açısından belirsizlik yaratıyor. Ayrıca grev esnasında koruyucu bakım çalışmaları yürütemeyeceğimiz için ekipmanların hasar görmesi ve arızalanması riski de artıyor,” açıklamasını yaptı.