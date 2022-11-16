Outokumpu paslanmaz çelik üretimine odaklanmak için Arjantin’de bulunan bağlı kuruluşunu satacak

Çarşamba, 16 Kasım 2022 11:34:47 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, merkezi pazarlarda en yüksek kalitede paslanmaz çelik üretimine odaklamaya ve dünya çapında dağıtım ağları geliştirmeye yönelik küresel stratejisi çerçevesinde, Arjantin’de bulunan bağlı kuruluşu Outokumpu Fortinox’u Arjantin merkezli ticari elektronik ve otomobil parçaları üreticisi Mirgor’a satacağını açıkladı.

Fortinox, Outokumpu ürünlerinin Arjantin, Paraguay ve Bolivya’daki tek distribütörü olarak faaliyetlerine devam edecek.

Satışın en geç 24 Kasım tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.