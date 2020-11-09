Outokumpu dördüncü çeyrekte AVFÖK’ün sabit kalmasını bekliyor, işten çıkarmalar planlanıyor

Pazartesi, 09 Kasım 2020 15:53:00 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde şirket önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 27 milyon € net zarara kıyasla 63 milyon € net zarar kaydetti. Şirketin satışları ise yıllık %21,3 düşüşle 1,25 milyar € seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 45 milyon €’ya kıyasla 22 milyon € seviyesinde kaydedildi. Şirket, Avrupa’da fiyatların düştüğünü, ancak düşük maliyetlerin kârlılığı desteklediğini, planlı bakımın ise 2019 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla sonuçlar üzerinde olumsuz etki yarattığını belirtti.

Yılın ilk dokuz ayında, Outokumpu, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 60 milyon € net zarara kıyasla 78 milyon € net zarar kaydetti. Şirketin söz konusu dönemdeki satışları ise yıllık %14,2 düşüşle 4,29 milyar € seviyesinde yer aldı. Şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 190 milyon €’ya kıyasla 172 milyon € seviyesinde kaydedildi. Şirket, düşen ferrokrom referans fiyatlarının 2019 yılına kıyasla kârlılık üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirtti.

Üçüncü çeyrekte, şirketin paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık bazda %8,4 düşerek 488.000 mt olurken, yılın ilk dokuz ayındaki paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık %8 düşüşle 1,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Outokumpu dördüncü çeyreğe ilişkin düzenlenmiş AVFÖK’ün üçüncü çeyreğe kıyasla aynı seviyelerde yer almasını bekliyor. Şirket, paslanmaz çelik sektörünün Corona virüsünün neden olduğu belirsizliklerden büyük ölçüde etkileneceğini düşünüyor. Şirketin paslanmaz çelik sevkiyatlarının da dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla sabit kalması bekleniyor. Finlandiya, Tornio’daki bakım çalışmalarının, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık 10 milyon €’luk olumsuz etki yaratması bekleniyor.

Outokumpu’nun CEO’su Heikki Malinen, “Bakım çalışmaları ve sıkı varlık yönetimiyle hammadde verimliliği ile operasyonel maliyet tasarruflarını artıracak ve yıllık sermaye harcamalarını 2021 ve 2022’de 180 milyon € ile sınırlayacağız. Ayrıca planlı yeniden yapılandırma önlemleri ile maliyet tasarrufunu sabitlemeyi hedefleyeceğiz,” dedi.

Şirket, toplam çalışan sayısını yeniden yapılandırarak ve 2021 yılı sonuna kadar yaklaşık 1.000 çalışanı işten çıkararak maliyet tasarrufu yaratma planıyla faaliyet gösterilen ülkelerde görüşme süreçlerine başladığını belirtti. Uzun ürün birimi yerel olarak geliştirilmek amacıyla hızlandırılmış bir dönüşüm sürecinden geçiyor.