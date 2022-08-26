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Ohmium ve Shell India yeşil hidrojen çözümleri için iş birliği yapıyor

Cuma, 26 Ağustos 2022 11:59:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli elektrolizör üreticisi Ohmium International, yeşil hidrojen uygulamaları, pazarları ve proje fırsatları konusunda iş birliği yapmak için Shell India ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

İş birliğinin bir parçası olarak her iki şirket de fırsatları teknik, ticari ve güvenlik perspektiflerinden değerlendirmek için ortak çalışma grupları kurmayı planlıyor.

Shell India’nın Başkanı Nitin Prasad, “Karbon emisyonunu 2030 yılına kadar %50 azaltarak2050 yılına kadar karbonsuz faaliyet gösteren bir işletme olmayı hedefliyoruz. Yeşil hidrojen dünyanın sıfır emisyona ulaşması için kritik bir role sahip. Sektöre ve ağır yük taşımacılığına hizmet etmek için entegre hidrojen merkezleri geliştirmeyi planlıyoruz,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

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