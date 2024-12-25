Odisha kargo elleçleme kapasitesini artırmak için iki yeni liman inşa etmeyi planlıyor

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümetinden bir yetkili, Paradip, Gopalpur ve Dhamra limanlarına ek olarak Inchuri ve Bahuda’da iki yeni liman inşa edilmesi yönünde planlar olduğunu paylaştı.

Bununla birlikte eyalet hükümetinin limanların inşasına yönelik teknik destek almak amacıyla önümüzdeki ay dünyanın en büyük liman işletmecilerinden biri olan PSA ile anlaşma imzalayabileceği öğrenildi.

Odisha, kargo elleçleme kapasitesini 2030 yılına kadar mevcut yıllık 290 milyon mt’a kıyasla yıllık 500 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedefliyor.