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Nucor çubuk tesisinde yeni bir çelikhane inşa edecek

Çarşamba, 22 Eylül 2021 10:30:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD’li çelik üreticisi Nucor Corporation tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun, ülkenin batısında yer alan üretim tesislerinden birinde, yeni bir çelikhane inşa edilmesine onay verdiği belirtildi.

100 milyon $ yatırımla 2024 yılında faaliyete geçmesi ve 140 kişiyi tam zamanlı istihdam etmesi beklenen yeni çelikhanenin üretim kapasitesi yıllık 600.000 ton olacak.

Şirketin, ABD’nin çeşitli bölgelerinde yer alan ve inşaat demiri, sıcak çubuk, yuvarlak, ticari profil, yapısal profil, U profil ile filmaşin dahil olmak üzere pek çok ürünü üreten 15 çubuk tesisi bulunuyor. Nucor’un çubuk üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 9,5 milyon ton olarak tahmin ediliyor.

Söz konusu tesislerden dördünün, vasıflı çelik ve filmaşin üretimine yoğunlaştığı ifade edildi. Nucor üretimli ürünler, tarım, otomotiv, inşaat, enerji, mobilya, makine, metal yapı, demir yolu, eğlence ekipmanları, gemi inşası, ağır kamyon ve çekici sektörleri gibi pek çok sektör ile piyasaya hitap ediyor.

Yeni çubuk tesisiyle birlikte Nucor pazardaki pozisyonun korurken, ülkenin batısındaki müşterilerden gelecek talep artışını da karşılamayı bekliyor.


Etiketler: profil  inşaat demiri  filmaşin  ticari profil  çelik üretimi  Kuzey Amerika  yatırım  ABD  uzun ürünler  Nucor  |  benzer haberler »


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